/634574/الرئيس-السيسي-يوجه-باتاحة-النظام-الورقي-بجانب-التابلت-في-امتحانات-الثانوية-العامة

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تفاصيل الاختبارات التجريبية التي تم إجراءها

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التي تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات في إطار المنظومة الجديدة، والتي تشمل حوالي 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض نتائج الاختبارات التجريبية التي تم إجرائها حتى الآن تمهيداً للاختبارات الأساسية للثانوية العامة في شهر يوليو المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإليكترونية وعملية التصحيح.

نظامين كبديلين لإداء الامتحانات

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات في العام الدراسي الحالي بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإليكتروني التابلت كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.

الدولة تعمل على إزالة القلق النفسي

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الدولة تعمل على إزالة القلق النفسي لدى أولياء الأمور، وذلك لأن الجوهر الحقيقي للعملية التعليمية هو كمية المعلومات التي يستجيب لها الطالب.

امتحان تجريبي آخر

بينما قال وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أن جوهر التطوير هو التغيير في طبيعة الأسئلة، وأن هناك امتحان تجريبي آخر سيعلن عنه الأسبوع المقبل.

وتحدث شوقي، بأن هناك تصحيح إلكتروني يخفف من التدخل البشري، ويضمن تحقيق العدالة والتي يحتاجها جميع الأهالي، مؤكدًا أن المنظومة تعمل على راحة الجميع وتمزج بين التكنولجيا والأوراق تزامنًا مع سير وتطوير البنية التكنلوجية كما هي.