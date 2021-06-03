/634576/قادرون-على-تحقيق-رؤيتنا-محمد-السباعي-يهنيء-الرئيس-السيسي لحصوله-على-وسام-القائد

قدم النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، اسمى و خالص التهنئة ‏القلبية وأزكاها لسيادة الرئيس "عبد الفتاح السيسى " وذلك بعد تقلده " وسام القائد " من البرلمان العربى تقديرا لجهوده فى حفظ الأمن القومى العربى وهو أرفع وسام عربى يتقلده من يؤدى دورا محوريا فى مستقبل المنطقة العربية.

بناء دولة عصرية تحت قيادة واعية

وأشار نائب التنسيقية محمد السباعي إلى ان هذا التكريم يتزامن مع الذكرى السابعة لفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية ، ليستمر الإيمان والحرص على بناء دولة عصرية تحت قيادة سياسية واعية وهبت نفسها لشعبها والتزمت بتحقيق أماله و طموحاته ، و سيظل اصطفاف الشعب بجانب الدولة المصرية للحفاظ على هوية الوطن.

واختتم عضو مجلس الشيوخ النائب محمد السباعي:” نحن على ثقة تامة بأننا و بتماسك وحدتنا الوطنية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قادرون بعون الله على تحقيق رؤيتنا المضيئة التي نحلم بها لوطننا الغالي و ماضون على عهدنا ، ونجدد وعدنا بالعطاء والجهد”.