/634579/عمرو-أبو-السعود-وسام-القائد-يؤكد-أن-الرئيس-السيسي-قدم-مصر-للعالم-كنموذج-تنموي

هنأ النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنحه «وسام القائد»، من البرلمان العربي، برئاسة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول، وذلك تقديراً لجهود سيادته الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع قضايا الأمة العربية.

عمرو أبو السعود: الوسام تقدير مستحق للسيد الرئيس

وأكد عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، أن هذا الوسام تقدير مستحق للسيد الرئيس على كل ما قام به تجاه القضايا العربية المختلفة منذ توليه رئاسة الجمهورية، والذي أعاد به دور مصر القائد في محيطها العربي وعمقها الإفريقي، مضيفاً أنه تقديراً لمجهودات سيادته الدؤوبة وقيادته للسياسة الخارجية المصرية، التي وضع محاورها لحماية الأمن القومى العربي، وهو ما كان لها تأثيرها المباشر الإيجابي في جميع قضايا الأمة العربية.

عمرو أبو السعود: نجاح مصر فى التوصل لإتفاق إيقاف إطلاق النار أشاد به العالم

وأردف عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود:” لعل نجاح مصر في التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي أشاد به دول العالم، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة، وأوقف الخراب والدمار الذي لحق بالفلسطينيين، وساهم في إيقاف نزيف الدم العربي، ومواقف سيادة الرئيس الحاسمة تجاه قضايا الأمة العربية من الأسباب الرئيسية لإستحقاقه هذا الوسام الرفيع.

وأضاف المهندس عمرو أبو السعود، عضو مجلس الشيوخ، أن «وسام القائد»، جاء تقديراً من البرلمان العربي لمسيرة التنمية والبناء في مصر، والتي حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحي الحياة في الدولة، لتقدم مصر للعالم نموذج تنموي عربي بقيادة الرئيس السيسي تقتدي به دول العالم المختلفة والساعية للتنمية، ومعتبراً أن هذا الوسام الرفيع تقديراً من الشعوب العربية التي يمثلها ويعبر عنها البرلمان العربي لمصر «رئيساً ودولةً وشعباً».