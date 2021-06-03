/634582/قرار-مفاجيء-من-موسيماني-قبل-مباراة-الترجي-بدوري-الأبطال

يخوض الأهلي مواجهة ودية أمام الشرق للتامين إستعدادا لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في تمام السادسة من مساء التاسع عشر من الشهر الجاري على ملعب رادس في تونس.

وينوى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي منح الفريق راحة سلبية طويلة بعد الإنتهاء من مواجهة الشرق للتأمين وقبل اللقاء المرتقب أمام الترجي التونسي في المواجهة التي تقام بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يقام على ملعب رادس يوم 19 يوينو القادم.

موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة 5 أيام

وعلم دوت الخليج ان بيتسو موسيماني يستعد لمنح لاعبي الفريق لكرة القدم راحة لمدة 5 أيام بعد الإنتهاء من خوض لقاء الشرق للتأمين والتي تقام على ملعب الجزيرة في فرع النادي الأهلي.

على جانب أخر قررت لجنة الحكام بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم إجراء تغييرات في طاقم حكام مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد ان كان من المقرر أن يقود فيكتور جوميز مواجهة الذهاب ، على أن يتولى رضوان جيد لقاء العودة.