/634580/ليفاندوفيسكي-يتوج-بلقب-أفضل-لاعب-في-الدوري-الألماني

حقق البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، لاعب الفريق الألماني بايرن ميونخ، جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني، في موسم 2020 / 2021 ، بعد تحقيق الفريق البطولة.

واصل البولندي ليفاندوفيسكي، تألقة مع الفريق الألماني بايرن ميونخ، ليساعد الفريق في تحقيق بطولة الدوري، برصيد 78 نقطة، بفارق 13 نقطة، علي وصيف الدوري أر بي ليبزيج برصيد 65 نقطة.

توج ليفاندوفيسكي بلقب لاعب الموسم في الدوري الألماني، بقميص الفريق البافاري، وبجانب ذلك حقق لقب هداف الدوري برصيد 41 هدف، متفوق علي آندريه سيلفا لاعب أنتريخت بالمركز الثاني برصيد 28 هدف.

مباراة بايرن ميونخ في الدوري

حقق الفريق البافاري بايرن ميونخ في مباراته الأخيرة بالدوري، فوز قوي علي أوجيسبورج، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من الدوري، والتي تمكن فيها ليفانوفيسكي بتسجيل هدف وحيد ليعزز صدارته وينهي به لقاء الدوري الأخير، في الدقيقة الأخيرة من آخر أنفاس المباراة.

سجل الهدف الأول للفريق البافاري جيفيري لاعب الفريق الخصم أوجيسبيورج بعد الخطأ، وسجل الهدف الثاني للفريق سيرج جنابري، وجاء بالهدف الثالث جوشو كيميتش، وسجل الهدف الرابع كينجيسلي كومان، وأختتم البولندي ليفاندوفيسكي المبارا بالهدف الخامس.

بايرن ميونخ يودع دوري الأبطال

حقق الفرنسي باريس سان جيرمان الفوز علي الفريق الألماني بايرن ميونخ في الدور الربع نهائي للبطولة، وحجز مقعد له في المربع الذهبي لأبطال أوروبا، بنتيجة التعادل الإيجابي بثلاث أهداف مقابل ثلاثة، بفارق أهداف مباراة الذهاب علي أرض الفريق الألماني والتي انتهت بثلاث اهداف مقابل هدفين.

سجل الفريق الضيف الهدف الأول والوحيد في المباراة، في لقاء الذهاب، عن طريق اللاعب الألماني تشوبو موتينج، من خلال رأسية اسكنها الشباك علي يمين نافاس حارس باريس سان جيرمان.

بايرن ميونخ يتوج بدوري الأبطال

حصد الفريق الألماني بايرن ميونخ بطولة دوري أبطال أوروبا، في نسخة 2020، علي حساب غريمه في الدور الربع نهائي للنسخة الحالية باريس سان جيرمان، والتي انتهت لصالح الفريق البافاري بنتيجة هدف نظيف دون رد.