/634583/ياسمين-أبوطالب--مصر-استعادت-دورها-الريادى-بفضل-استراتيجية-الرئيس-الخارجية

أشادت النائبة الدكتورة ياسمين أبوطالب، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، بالإستراتيجية التي انتهجتها الدولة المصرية في سياستها الخارجية، سواء في محيطها العربي، أو في عمقها الإفريقي، وكذلك العالمي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرةً إلى أنها أنهت غربة مصر عن إفريقيا على مدى العقود الثلاثة الماضية.

ياسمين أبو طالب: مصر قادت حركة التحرر الإفريقي

وأكدت ياسمين أبوطالب، أن السياسة المصرية تجاه إفريقيا اليوم إمتداد لسياستها في خمسينيات القرن الماضي، عندما قادت مصر حركة التحرر الإفريقي، وساعدت الدول الإفريقية في البناء والتنمية، مما جعل القارة السمراء تنحاز للقضايا المصرية، وكذلك قضايا الأمة العربية مثل القضية الفلسطينية.

ياسمين أبو طالب: ما فعله الرئيس جعل مصر تستعيد تواجدها فى الدول الإفريقية

وشددت عضو مجلس النواب، ياسمين أبو طالب، على أن ما فعله الرئيس السيسي، منذ توليه المسؤولية مع دول القارة في المجالات الإقتصادية والصناعية والتجارية والإستثمارية جعل مصر تستعيد تواجدها في الدول الإفريقية بعد غياب طويل، مؤكدة على إستعادة مصر مكانتها خارجياً بين دول العالم أجمع وليس الأشقاء الأفارقة فقط، وأصبحت سياسة مصر الخارجية في أزهى عصورها، وتحتل مكانة رفيعة في كافة المحافل الدولية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين أبوطالب، أن السياسة الخارجية المصرية ركزت على تحسين العلاقات بدول حوض النيل، وعملت على إنهاء الجفوة التي صاحبت علاقات القاهرة بهم، ولم يكن هذا في جميع المجالات فقط بل تعدى الأمر إلى عقد إتفاقيات تعاون عسكرية مع معظم دول الحوض، مؤكدة أن علاقات مصر بتلك الدول الإفريقية وصلت إلى علاقات إستراتيجية تبنى لعقود قادمة، مما يؤكد على دور مصر الريادي في المنطقة الإفريقية.