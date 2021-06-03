/634584/كهربا-يقود-تشكيل-الأهلي-في-ودية-مصر-للتأمين

أعلن الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض به المباراة الودية أمام مصر للتأمين التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم على ملعب التتش.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم في محاولة الإستعداد لمباراة الفريق، أمام الترجي التونسي في مباراة ذهاب دور النصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تنطلق في التاسع عشر من يونيو الجاري، بالعاصمة التونيسية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى.

في خط الهجوم: مروان محسن.

ومن الموكد في مباراة اليوم من بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، أن يشارك العديد من لاعبي الفريق الغير منتظمة في تشكيلاته في المباريات السابقة، للفريق في محاولة التعرف أكثر علي لاعبي الفريق، وتقوية الثقة من المدير الفني مع لاعبي الفريق.

موعد سفر الأهلي لتونس

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات سابقة له: ” إنه قد بدأ في الترتيبات الخاصة بالفسر إلي تونس من أجل مباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

وتابع قائلاً عبد الحفيظ: ” أن بعثة الأهلي من المقرر أن تغادر القاهرة إلي تونس الأهلي أحد يومي ١٤ أو ١٥ من شهر يونيو الجاري، وفقاً لما يحدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

طريق الأهلي لنصف نهائي أفريقيا

ومن الجدير بالذكر ان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز فريق بيتسو موسيماني السابق كمدير فني للفريق، وبطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.