قناة الأهلي «تُلمح» بتجديد عقد «موسيماني» عاميين إضافيين مع القلعة الحمراء

/634585/قناة-الأهلي-تلمح-بتجديد-عقد-موسيماني-عاميين-إضافيين-مع-القلعة-الحمراء

كشف أيمن شوقي الإعلامي بقناة النادي الأهلي ومقدم برنامج الإستديو التحليلي للمباراة الودية التي تقام بين الفريقين على ملعب مختار التتش عن مفأجاة بشأن التجديد لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال أيمن شوقي : " محمود الخطيب رئيس النادي يفكر منذ هذة اللحظات التجديد لبيتسو موسيماني موسمين إضافيين على الرغم من إستمرار عقد المدرب الحالي مع القلعة الحمراء لمدة موسم قادم أيضا".

الخطيب يجدد لبيتسو موسيماني

وتابع شوقي: " الخطيب يرى في بيتسو موسيماني مشروعا للنادي الأهلي ، ويفكر في كيفية الحفاظ على الجنوب إفريقي لذلك هو يدرس بشكل جدي من الأن تمديد التعاقد مع المدرب".

يأتي هذا في ظل حرص النادي الأهلي بالحفاظ على القوام الأساسي للمارد الأحمر سواء اللاعبين أو الأجهزة الفنية والذي حقق العديد من الإنجازات والبطولات خلال الفترة المقبلة كان أخرها السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

يذكر أن الأهلي يستعد لمباراة اليوم في محاولة الإستعداد لمباراة الفريق، أمام الترجي التونسي في مباراة ذهاب دور النصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تنطلق في التاسع عشر من يونيو الجاري، بالعاصمة التونيسية.

تشكيل الأهلي أمام الشرق للتامين

وجاء تشكيل الأهلي أمام الشرق للتأمين كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى.

في خط الهجوم: مروان محسن.

قائمة الأهلي أمام نهضة بركان

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.