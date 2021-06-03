صور.. الرعاية الصحية: نستهدف الكشف على 49 ألف طالب ضمن حملة اطمن على ابنك

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 1500 طالب فى بداية حملة الكشف الطبى المجانى على طلاب المدارس، والتى أطلقتها الهيئة تحت شعار (اطمن على ابنك) للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامتهم ومستواهم البدنى والعقلى والفكرى، وذلك بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية فى بيان لها، إلى استمرار فعاليات حملة (اطمن على ابنك) حتى 16 من شهر سبتمبر القادم، لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة للطلاب بمراحل رياض الأطفال KG1 والصف الأول الإبتدائى والأول الإعدادى والأول الثانوى، والبالغ عددهم نحو 49 ألف طالب، والذى يأتى فى إطار حرص الهيئة للاطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب، كما تتماشى مع جهود الدولة المصرية والمبادرات الصحية الرئاسية بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وخاصة الأطفال والنشء فى المدارس كأولوية أولى، لأنهم يمثلون المستقبل القادم للبلاد.

وأكدت الهيئة، اتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء تنفيذ الحملة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وذويهم، وذلك من خلال تقسيم عمل الحملة حسب المراحل التعليمية المختلفة لتشمل الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال kg1 والصف الأول الإبتدائى فى الفترة من 18 مايو وحتى 1 يوليو القادم، كما تشمل الفحص الطبى الشامل للطلاب المنقولين إلى الصف الأول الإعدادى والأول الثانوى فى الفترة من 3 يوليو وحتى 16 سبتمبر القادم، وذلك إلى جانب أنه يتم الحجز لإجراء الكشف الطبى للطلاب عبر الاتصال بالكول سنتر 15344 لمنع التكدس أو الزحام بين الطلاب وذويهم.

ولفتت الهيئة فى بيانها ، إلى أنه تشمل الحملة إجراء 9 فحوصات طبية أساسية للطلاب، هم (كشف عام من طبيب الأسرة، تقييم تمريضى كامل للطلاب، كشوفات "جلدية، إعاقات ذهنية وبصرية وسمعية، أسنان"، قياس النظر، تحاليل صورة دم كاملة، فصيلة الدم، RH)، بالإضافة إلى عدد من الفحوصات الطبية الأخرى والتى تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض لدى الطلاب وخاصة المزمنة منها.

وتابعت: أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأى من الأمراض التى تكشف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس إلى المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات المتخصصة لاستكمال الفحوصات الطبية المتقدمة وأخذ اللازم نحوهم للعلاج.

وكانت هيئة الرعاية الصحية، أطلقت حملة (اطمن على ابنك) للكشف الطبى المجانى على طلاب المدارس من أبناء محافظة بورسعيد فى 18 من مايو الماضى وتستمر الحملة حتى 16 سبتمبر القادم، للاطمئنان على صحة الطلاب وسلامة مستواهم البدنى والعقلى والفكرى، أساس مستقبل التنمية الشاملة المستدامة للبلاد.