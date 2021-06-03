عاجل.. السيسى يوجه بتسهيل إجراءات امتحانات الثانوية على الطلبة

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التى تتم بالتعاون بين وزارتى التعليم والاتصالات فى إطار المنظومة الجديدة، والتى تشمل حوالى 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض نتائج الاختبارات التجريبية التى تم إجرائها حتى الآن تمهيداً للاختبارات الأساسية للثانوية العامة فى شهر يوليو المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإلكترونية وعملية التصحيح.
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