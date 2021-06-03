إنفوجراف.. رئيس الوزراء يطمئن المصريين قبل امتحانات الثانوية

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، رسالة طمأنة لأولياء الأمور قبل انطلاق مارثون امتحانات الثانوية ، مشيرا إلى أن شبكات المدارس فى وضع جيد ومجهزة لإجراء الامتحانات.





واستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة أهمها، أن الأسبوع المقبل وزير التعليم سيعلن تفاصيل منظومة الامتحان الجديد، كما أكد على استقرار الشبكة الرقمية.

وحرصت وزارة التربية والتعليم على تقديم مجموعة من الامتحانات التجريبية للطلاب، كما أن العملية التعليمية تسير فى مسارها الصحيح، وأوضح أن الامتحان مزيج بين الإلكترونى والورقى بتوجيهات رئاسية.

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