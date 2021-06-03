وزراء الصحة والطيران والسياحة: السيسى حريص على توفير لقاح كورونا للجميع

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إمداد جميع مراكز التطعيمات الدولية بمصر، والتى يبلغ عددها 179 مركزًا على مستوى الجمهورية بلقاح فيروس كورونا المستجد للمسافرين خارج مصر، فى حال التوافق الدولى على إقرار تلقى لقاح فيروس كورونا كشرط لدخول الدولة.

وأكدت الوزيرة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع فئات المجتمع لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وبما يساهم فى استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء يشمل جميع العاملين داخل الفنادق والمنشآت السياحية ومراكز الغوص والقرى السياحية والسفارى وكذلك العاملين بالمحلات والبازارات والمقاهى والمطاعم السياحية، ومكاتب السياحة، فضلاً عن تطعيم العاملين بالمطارات الجوية والموانئ البحرية بالمحافظتين، كما سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظتين بنهاية الشهر الجارى.

وأضافت الوزيرة أنه يتم المراجعة الدورية لكافة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية للمنشآت السياحية وتشمل الإجراءات الخاصة بسلامة الأغذية والسلامة البيئية وسحب عينات دورية من الأغذية ومحطات الصرف الصحى وتحليلها من خلال المعامل التابعة للوزارة لضمان السلامة الصحية لجميع العاملين والوافدين بالمنشآت السياحية.

وأشارت الوزيرة إلى استقرار الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر خاصة بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، موضحة أن مصر من أقل الدول فى معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة بالعديد من دول العالم، مما ساهم فى تزايد أعداد السائحين الوافدين إلى مصرخلال الـ 4 أشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن مصر لم تفرض أى قيود أو إجراءات إضافية على السائحين القادمين إلى مصر غير نتيجة الPCR، كما أنه لم يتم وضع اشتراط تلقى اللقاح على السائحين حتى الآن.

كما لفتت إلى توفير مختلف أنواع لقاح فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحجاج المصريين بالتزامن مع إعلان المملكة العربية السعودية عن تنظيم موسم الحج لهذا العام بأعداد محدودة أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

ومن جانبه، أشار الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، إلى أن المطارات الجوية تشهد تزايد فى استقبال الرحلات الجوية القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول التى طبقت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بجميع المطارات وشركات الطيران المصرية فضلا عن الاستعانة بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لجائحة فيروس كورونا مما ساعد على حصول 9 من المطارات المصرية حتى الآن على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن الممنوحة من المجلس العالمى للمطارات ACI وأعطى ثقة كبيرة لمصدرى السياحة حول العالم فى التوجه نحو المقاصد السياحية المصرية وظهر ذلك جلياً فى زيادة تدفق حركة الطيران على المطارات السياحية خلال الفترة الأخيرة.

ووجه وزير الطيران الشكر للدكتورة هالة زايد لجهودها المبذولة فى توفير لقاح فيروس كورونا للعاملين بقطاع الطيران المدنى، كما توجه أيضا بالشكر للفريق الطبى بالحجر الصحى لجهودهم المبذولة فى متابعة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على أكمل وجه بجميع المطارات منذ بداية الجائحة، فضلاً عن جهودهم فى مناظرة الحالة الصحية لجميع القادمين إلى البلاد.

وأضاف الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، أن محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء من أكبر وجهتين سياحتين فى مصر، حيث تستقبلات 65% من السياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدًا المأمونية الصحية للسياحة المصرية، لافتًا إلى أن تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى بهاتين المحافظتين خطوة هامة فى انتعاش حركة السياحة، موضحًا أن السياحة الوافدة إلى مصر تشهد تزايدًا كبيرًا بالتزامن مع استئناف حركة السياحة.

ولفت إلى أن مصر قبل الجائحة كانت تستقبل مليون سائح شهريًا من مختلف دول العالم، وبفضل تطبيق مصر الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا والتزام القطاع الخاص لها، وصل عدد السائحين التى تستقبلهم مصر شهريًا حوالى نصف مليون سائح، مما يعكس ثقة السائحين فى المقصد السياحى المصرى، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارتى الصحة والسكان والطيران المدنى وحرصهما على تلبية كافة الاحتياجات اللازمة لانتعاش حركة السياحة.

ووجه وزير السياحة والآثار الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لجهودها المبذولة فى توفير وضع العاملين بالقطاع السياحى ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح فيروس كورونا وتوفيرها لهم بجميع المحافظات السياحية والذى يبلغ عددهم حوالى مليون عامل، وحرصها على إمداد مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالفرق الطبية والأجهزة المعملية لإجراء تحاليل فيروس كورونا للسائحين العائدين إلى بلادهم والتى حولتها وزارة السياحة والآثار مركزًا لإجراء تحاليل الـ pcr، و اختبار التشخيص السريع لفيروس كورونا (Antigen rapid tests) للسائحين.

ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن العديد من السائحين قاموا بمد فترة إقامتهم فى مصر بفضل ما شهدوه التزام تام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية التى يتم تطبيقها بمصر.

وقال عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن المرحلة القادمة تشهد عددًا كبيرًا من المشروعات بالقطاع السياحى بالبحر الأحمر، موجهًا الشكر لوزراء الصحة والسكان والطيران المدنى والسياحة والآثار، لجهودهم المبذولة فى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ صحة وسلامة جميع العاملين بالقطاع السياحى والمواطنين بمحافظة البحر الأحمر.