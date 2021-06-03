قيادية بـ مستقبل وطن: عمل النساء فى مجلس الدولة والنيابة العامة انتصار جديد

وأكدت نوار، أن بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة يعد انتصار جديد للمرأة المصرية، وجاء ضمن القرارات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى منذ تولية حكم البلاد على مدار السبعة سنوات لدعم المرأة فى المجتمع وإعطائها قوة ومكانة حقيقة، باعتبارها شريكا أساسيا فى التنمية، فضلا عن إيمانه بقدرتها على النجاح فى جميع المجالات.
وأوضحت القيادية بحزب مستقبل وطن، أن هذه القرارات ستحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية، مؤكدة على أن المرأة المصرية ستبذل قصار جهدها من أجل تحقيق النجاح وكسب ثقة الرئيس فيها.
ومن جهة أخرى هنأت نوار، الرئيس السيسى بمناسبة حصوله على وسام القائد من البرلمان العربى، موضحة أنها تقديرا لجهوده فى حفظ الأمن القومى العربى وحل كافة المشكلات التى تمر بها المنطقة من أجل استقرارها.
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