السيسي يوجه بتيسير إجراءات الثانوية العامة بنظامها الجديد

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع رئيس الوزراء، ووزيري التعليم والاتصالات، للاطلاع على آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات بكل سلاسة ويسر وذلك من خلال إتاحة النظام الورقى بجانب الاليكتروني كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.