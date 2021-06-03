مستشار الرئيس للصحة: الفطر الأسود ليس معديًا.. والإفراط في تناول الأدوية خطر

عقد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، مؤتمرًا صحفيًا بقصر الاتحادية اليوم الخميس حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد والفطر الأسود.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن مرض الفطر الأسود موجود في كل دول العالم وفي مصر بنسبة بسيطة وأنه تم اكتشاف هذا المرض سنة 1885 وليس وليد اللحظة.

وأكد أن الحالات كثيرة في الهند نظرًا لأن الهند يطلق عليها عاصمة مرض السكري في العالم وبالتالي فإن الحالات المصابة بأمراض السكر والأورام قد تصاب بالتهابات فطرية ومنها الفطر الأسود

وأضاف أن الفطر الأسود ليس معديًا من إنسان لإنسان، لكنه يصيب العينين والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي

وتابع أن طرق الوقاية تكمن فى تنظيم الأمراض المصاحبة عن طريق زيادة المناعة لتقليل الإصابة بالفطر الأسود، منوهاً إلى ضرورة عدم الإفراط في الأدوية وأن تكون تحت إشراف طبى.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الفيروسات نوع من انواع الجراثيم التي تسبب الأمراض وهناك بكتيريا تصيب الجسم والفطريات من الأمراض التي تصيب الإنسان

وقال أن الفطريات تعتبر احد مسببات الأمراض ومتواجدة منذ فترات طويلة والفطريات انواع كثيرة جدا، وما يسمى الفطر الأسود معروف ومتواجد في كل بلاد العالم