وزير الاتصالات: شبكة المدارس الرقمية "مغلقة" ولا تعتمد على الإنترنت

كشف المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن ربط 2500 مدرسة بنظام الألياف الضوئية، والتى تعد أكثر الوسائل أمانا، مشددا على أن هذه الشبكة لا تعتمد على شبكة الإنترنت العادية، وأن كل الشبكة الرقمية هى عبارة عن شبكة مغلقة مخصصة لأغراض التعليم ما بين المدارس ووزارة التربية والتعليم.

وقال وزير الاتصالات في مؤتمر صحفى، بحضور رئيس الوزراء ووزير التعليم، إن الشبكة صممت على أعلى معايير الاستمرارية والكفاءة والسرعة، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستخدام أعلى التقنيات وأحدثها، معقبا: "مستمرون فى التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم بإشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى".