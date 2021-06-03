دوت الخليج يرصد ردود الأفعال علي خطة الحكومة للثانوية العامة (التفاصيل)

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شهدت الأوساط التعليمية وصفحات التواصل الاجتماعي المهتمة بالتعليم، ترحيبًا واسعًا من جانب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالقرارات التي أعلنها رئيس الوزراء مع وزراء التربية والتعليم والاتصالات، بشأن امتحانات الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة

وأكد الطلاب أن المزج بين تقينات الامتحانات الإلكترونية والورقية، وفقًا لتوجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أزال أكبر المخاوف التي تؤرقها خاصة في ظل تكرار سقوط " السيسيتم " في التجارب الامتحانية السابقة.

وقال محمد محروس وأمير محمد الطلاب في الثانوية العامة، إن القرار قضى على مخاوفهم من عدم نجاح التابلت في الدخول علي منصة امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، كما حدث في امتحاناتهم أثناء السنة الاولي والثانية بالمرحلة الثانوية.

وقالت بسملة عادل، إن القرار أزال كابوس من عقولهم بسبب معاناتهم هي وعدد من زملائها من عدم دخول أجهزة التابلت الخاصة بهم علي منظومة الامتحانات الاخير، واصفة القرار بالصائب.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

ومن جانبه، قال أحمد مبارك، الخبير التربوي ومدير السابق بتعليم الجيزة، أن القرار يعد قرار جرئ من القيادة السياسية، ويحل العديد من المشاكل التقنية، ويمنح الطلاب الهدوء والسكينة أثناء الإجابة في الامتحانات، مشيرًا إلى أنه لا قدر الله طالب لم يستطيع الدخول علي منصة فسوف تكون كارثة تؤثر علي تركيزه وتركيز زملائه باللجنة.

وأضاف الخبير التربوى، أن القرار أثبت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حريص علي صالح أبنائه الطلبه ، ويتابع هموم الاسر المصرية ، وحريص علي تحقيق الراحة النفسية لهم ، خاصة أن امتحانات الثانوية العامة سنة مصيرية في حياة كل طالب.

واتفقت معه حسين شحاته استاذ المناهج و طرق التدريس بعين شمس ، الذي أكد أن القرار يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب سواء النظاميين أو طلاب المنازل و مقسمي المواد الامتحانية من العام الماضي ، لان الامتحان سوف يكون موحد ، وتصحيح إلكتروني للجميع وبالتالي لا يوجد آي مخالفة لقانون الثانوية العامة الحالي.