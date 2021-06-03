/634593/بتوجيهات-الرئيس-مصر-تتعاقد-على-20-مليون-جرعة-من-جونسون-آند-جونسون-لكورونا

جولات مكوكية ولقاءات مختلفة في دول عدة، جهود كبيرة للدولة المصرية تعمل عليها ليل نهار حتى تحصل على لقاح كورونا للشعب المصري.

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر وبمتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى سعت لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا. وأضاف عوض تاج الدين، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن مصر تعاقدت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون"، وأن اللقاحات تأتي تباعًا.

2.5 مليون مواطن تلقوا اللقاح

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الرئيس السيسى أوصى بضرورة توفير اللقاح للمواطنين، مؤكدًا أن رئيس الوزراء أعلن أن 2.5 مليون مواطن تلقوا اللقاح.

مرض الفطر الأسود موجود في مصر

وقال تاج الدين، إن مرض الفطر الأسود موجود في كل دول العالم وفي مصر بنسبة بسيطة وأنه تم اكتشاف هذا المرض سنة 1885 وليس وليد اللحظة. وأكد أن الحالات كثيرة في الهند نظرًا لأن الهند يطلق عليها عاصمة مرض السكري في العالم وبالتالي فإن الحالات المصابة بأمراض السكر والأورام قد تصاب بالتهابات فطرية ومنها الفطر الأسود.

الفطر الأسود ليس معديًا

وأضاف أن الفطر الأسود ليس معديًا من إنسان لإنسان، لكنه يصيب العينين والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي. وتابع أن طرق الوقاية تكمن في تنظيم الأمراض المصاحبة عن طريق زيادة المناعة لتقليل الإصابة بالفطر الأسود، منوهًا إلى ضرورة عدم الإفراط في الأدوية وأن تكون تحت إشراف طبى.

نوع من أنواع الجراثيم

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الفيروسات نوع من أنواع الجراثيم التي تسبب الأمراض وهناك بكتيريا تصيب الجسم والفطريات من الأمراض التي تصيب الإنسان. وقال أن الفطريات تعتبر أحد مسببات الأمراض ومتواجدة منذ فترات طويلة والفطريات انواع كثيرة جدا، وما يسمى الفطر الأسود معروف ومتواجد في كل بلاد العالم.