/634587/رياضة-النواب-تشيد-بتنظيم-مصر-في-بطولة-العالم-للجمباز

أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على قدرة الدولة المصرية في تنظيم الأحداث الرياضية بكفاءة عالية ، مشددا على سعادته بالتنظيم المميز لبطولة كأس العالم للجمبازز.

وأشاد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بقدرة الدولة المصرية في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على التصدى لإستضافة الأحداث الرياضية العالمية، في فترة صعبة على العالم أجمع، ولكن المصريون يثبتون للعالم في كل وقت أنهم رجال كل المراحل.

رياضة النواب تشيد ببطولة العالم للجمباز

وحضر الدكتور محمود حسين، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز، والتي تقام لأول مرة في جمهورية مصر العربية، وقارة إفريقيا بشكل عام، بجانب السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، والياباني موري وتنابي رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

رياضة النواب تشيد بتنظيم كأس العالم للجمباز

ووجه الدكتور محمود حسين التهنئة إلى السيد وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصري للجمباز، على نجاح حفل الافتتاح، الذي اكتسى بالصبغة المصرية الفرعونية، ونال إعجاب كافة الحضور من الوفود المشاركة في البطولة.

الجدير بالذكر أن البطولة يشارك فيها أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ١٦ دولة من مختلف دول العالم، وتحظي باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين.

كما تشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وشدد الدكتور إيهاب أمين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.