/634588/ماذا-يفعل-جوميز-مع-الأهلي-قبل-مباراة-الترجي-التونسي

أسند الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والترجي التونسي، إلى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز والذي سبق وأدار للمارد الأحمر مواجهات سابقة نجح الفريق .

من هو فيكتور جوميز؟!

فيكتور جوميز هو جنوب إفريقي من أصل برتغالي، ويعد فيكتور جوميز من أفضل حكام القاراة السمراء، حيث حكم ما يزيد عن 21 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقام بإشهار أكثر من 48 بطاقة حمراء، وبطاقتين حمراء، بالإضافة إلى إحتسابه 3 ضربات جزاء خلال المباريات التي حكمها.

تاريخ فيكتور جوميز مع الأهلي

أدار الجنوب إفريقي العديد من المباريات للمارد الأحمر في بطولة دور أبطال أفريقيا، ويستعرض دوت الخليج تاريخ المواجهات التي أداراها فيكتور جوميز للنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا:

بطولة دوري ابطال إفريقيا 2017

تم تعين جوميز حكما في مواجهتين للنادي الأهلي في تلك البطولة، المواجهة الأولى كانت أمام فريق القطن الكاميروني في دور المجموعات، وحقق المارد الأحمر الفوز في تلك المباراة، بينما كانت المواجهة الثانيه أمام فريق النجم الساحلي في دور نصف النهائي من عمر المباراة، واستطاع النادي الأهلي أن يتغلب على فريق النجم بنتيجة 6/2.

بطولة دوري أبطال إفريقيا 2018

أدار الجنوب إفريقي مبارتين للمارد الأحمر في تلك البطولة، فواجه النادي الأهلي في المباراة الاولى فريق كمبالا سيتي، وانتهت المباراة بهزيمة الأهلي بنتيجة هدفين دون رد، بينما كانت المباراة الثانية امام فريق وفاق سطيف، في الدور نصف النهائي من عمر البطولة، وانتهت بخساراة الأهلي ايضا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أسند الإتحاد الإفريقي إلى فيكتور جوميز في تلك البطولة، مباراة الاهلي والفريق الكونغولي فيتا كلوب، في دور المجموعات، وانتهت المباراة بخساراة النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

تاريخ فيكتور جوميز مع الفرق المصريه في البطولات الإفريقية

أدار الجنوب إفريقي فيكتور جوميز مباراة، للإسماعيلي وفريق بترو أتليتكو، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2014، والتي انتهت بخساراة الدروايش بهدف دون رد، كما أدار مباراة الزمالك والفريق المغربي إتحاد طنجة، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية لموسم 2018/2019، وانتهت المباراة بفوز الفارس الابيض بنتيجة 3/1.