/634589/الشعب-الجمهوري-يثمن-قرارات-الرئيس-تبرهن-على-اهتمامه-بملف-تمكين-المرأة-وتكافؤ-الفرص

ثمن حزب الشعب الجمهوري القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأربعاء، برئاسة الرئيس السيسي، والتي كان أبرزها عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة بداية من أكتوبر المقبل، واعتبار أول أكتوبر من كل عام عيداً للقضاء.

الشعب الجمهورى يشيد بقرار الرئيس لإنشاء مدينة للعدالة

وأشاد الحزب الشعب الجمهورى، بقرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الحزب الشعب الجمهورى، أن تمكين المرأة في القضاء خطوة إيجابية تبرهن على مدى اهتمام فخامة الرئيس بهذا الملف الحيوي والمهم لاستقرار المجتمع المصري وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

هذا وكان الرئيس السيسي قد أعلن، بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

وأيضًا اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري، وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).