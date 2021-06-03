النشرة المرورية.. السرعات المقررة داخل وخارج العاصمة وأماكن الزحام

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية إيمان مختار والإعلامى محمد نشأت، أن السرعات المقررة للسير داخل العاصمة فى الطرق المأهولة بالسكان تكون السرعة القصوى فيها 60 كم/ساعة، بخلاف الأنفاق تكون السرعة فيها 50 كم/ساعة، وفى كوبرى أكتوبر السرعة القصوى فى المنحنيات 40كم/ساعة.

وأوضح صابر، أنه خارج العاصمة تكون السرعة على الطرق غير المأهولة بالسكان 80 كم/ساعة، مثل محور المشير، وذلك بخلاف الطرق الدائرية والطرق السريعة، موضحا أن أجهزة الرادار الموضوعة من قبل الإدارة العامة للمرور، هدفها هو عدم تجاوز السرعات المقررة حفاظا على حياة المواطنين.

ونصح صابر قائدى المركبات، بالانتباه جيدا عند عبور محور "جوزيف تيتو"، بسبب وجود مطالع ومنازل عدد من الكبارى، مع أعمال التوسعة التى تمت فيه؛ لتحقيق السيولة المرورية، مشيرا إلى أن المخالفات تصل قائدى المركبات خلال دقائق على الموبايل وتكون المخالفة بالصورة ورقم السيارة.

وأشار صابر إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام عند منطقة العصافرة وميامى وفى منطقة بير مسعود وفى منطقة جمال عبدالناصر، وفى أبو قير بمنطقة كفر عبده، وأحجام متفرقة بمحور قناة السويس، عند منطقة محرم بك.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة فى شارع جيهان، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام للقادم من المظلات ومتجه لميدان المؤسسة.

وتابع صابر أن الطريق الدائرى يشهد أحجام مرتفعة نسبيا، نتيجة أعمال التوسعة على قطاعات الطرق الدائرية، بمنطقة دار السلام، للمتجه إلى المنيب، ناصحا بسلوك نفق كارفور والدخول على مناطق المعراج، ومدخل نفق السلام بسبب أعمال الإنشاءات.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود بعض الأحجام فى محور صلاح سالم، عند منطق الجهاز المركزى ناصحا بسلوك محور النصر، ونصح صابر بتجنب محور الفنجرى، للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونصح صابر بتجنب كوبرى الحلمية للقادم من مصر الجديدة ومتجه للمطرية، ممكن استخدام كوبرى سراى القبة، ناصحا بسلوك الأوتوستراد، ونصح كذلك بتجنب كبارى: أكتوبر و15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونبه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام عند إشارة الجامعة، للقادم من شارع الجامعة ومتجه لشارع ثروت.

وأوضح صابر أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.