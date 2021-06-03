رئيس محلية النواب: يجب الوقوف ضد فوضى حدائق الأهرام 

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه آن الأوان أن يتم الوقوف وقفة جادة لمواجهة مظاهر الفوضى فى منطقة حدائق الأهرام، وأن يعود مرة أخرى النسق الحضارى ومقومات العمران المنضبط فى هذه المساحة، وأن يحصل ساكن وقاطن حدائق الأهرام على حقوقه المنصوص عليها فى القانون.





وأشار السجينى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بشأن شكاوى المواطنين فى منطقة حدائق الأهرام.

وأوضح أنه تبين أن هذه المنطقة مكتظة بالسكان ولها تقسيم معتمد وأن من يدير تلك المنطقة الجغرافية هى جمعية صحراء الأهرام التابعة لتعاونيات الإسكان.

وأوضح النائب، أنه أثناء مناقشة طلب الإحاطة، تبين وجود مخالفات عديدة فى البناء وتغيير النشاط وفتح أنشطة تجارية غير مرخصة، فضلا عن تقاعس مجالس إدارات جمعية صحراء الأهرام فى الوفاء بالتزاماتها تجاه رصف الشوارع ومواعيد البناء فى الأراضى الفضاء أو إحاطتها بأسوار.

وأكد المهندس أحمد السجينى، أن اللجنة وجهت محافظة الجيزة بعدد من الأطر العامة والتى يستوجب من خلالها إعمال سلطة الجهة الإدارية فى ضبط إيقاع الرقابة على تلك المساكن.

وأشار إلى أنه تم التنسيق لعقد عدد من الاجتماعات بين كل من مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، برئاسة الدكتور حسام رزق، ومجلس إدارة جمعية صحراء الأهرام، وكذلك إعادة تشغيل بوابات الدخول والخروج على أسس جادة والتنسيق مع إدارات المرور لتنظيم ملف "التوك توك" والمركبات الخاصة بنقل المواطنين.

ولفت إلى أن الاجتماع أوصى أيضا بالتنسيق بين جمعية صحراء الأهرام، وهيئة نظافة الجيزة فى حضور ممثلين عن جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة لوضع آلية علمية لتشغيل منظومة النظافة.

وأوضح أحمد السجينى، أن منطقة حدائق الأهرام جزء من منظور شامل يحتوى العديد من المشروعات التنمومية والسياحية وعلى رأسها المتحف المصرى الكبير، فضلا عن عدد من المحاور والطرق المحيطة به.

وشدد السجينى، على ضرورة وضع هذه المشكلات فى الحسبان والعمل من أجل تطور جاد وتطبيق حقيقى للقوانين الحاكمة، لافتا إلى أن اللجنة أعطت أجل 30 يوما، وسوف يتم عقد اجتماع متابعة بحضور كلا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، جمعية صحراء الأهرام، ممثلى محافظة الجيزة، ووزارة التنمية المحلية.