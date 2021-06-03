مدبولى: الدولة عكفت على وضع آليات جديدة لإحداث تطوير جذرى فى التعليم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، بمقر مجلس الوزراء؛ لإعلان القرارات الخاصة بأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر تم عقده للإعلان عن القرارات المتعلقة بأداء ومنهجية سير امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام، فى ضوء ما أسفر عنه الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهذا الخصوص.

وقال مدبولى إن الدولة عكفت خلال السنوات الماضية على وضع آليات جديدة لإحداث تطوير جذرى للتعليم فى مصر من خلال منظومة حديثة؛ سعيا لمواكبة كافة المستجدات التى يشهدها العالم، مضيفا أن الدولة لديها ثقة فى نجاح هذه المنظومة فى إحداث التطوير المطلوب، وتزداد ثقتها عاما بعد عام فى المنظومة والمنهجية المتبعة، كما يتلقاها أولياء الأمور بشكل إيجابى، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت مسارين متوازيين فى هذا الشأن، أولهما تطوير وتغيير المناهج لكافة المراحل التعليمية بدءا من المرحلة ما قبل الابتدائية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المسار الثانى يتمثل فى مرحلة الثانوية العامة، والتى كانت تمثل هاجسا بل وكابوسا أمام مختلف الأسر المصرية، وتمثل التحدى الأكبر، ولذا فعندما بدأنا منذ عامين لإحداث التطوير المطلوب لهذه المرحلة للطلاب الذين أصبحوا حاليا فى شهادة إتمام الثانوية العامة، بدأت الدولة فى تطبيق منظومة جديدة، والتى تم اختزالها من قبل الكثيرين بأنها "منظومة التابلت"، لكن الأمر تخطى ذلك إلى تطوير أشمل وأعمق، يتضمن إجراء امتحانات لقياس مدى استيعابهم وفهمهم للمناهج الدراسية بدلا من عملية الحفظ والتلقين التى كان لها نتائج سلبية على قدرات وفهم الطلاب لما تم تدريسه، ولاسيما عند التحاقهم بالمرحلة الجامعية.

وتابع رئيس الوزراء: عند بدء تطوير منظومة الامتحانات لمرحلة الثانوية العامة بدءا من الصف الأول الثانوى، وربطها بمنظومة رقمية وبنية أساسية تكنولوجية فى المدارس، كنا نتوقع أن يحدث جدل كبير حول هذه المنظومة، مشيرا إلى أنه تم التوصل فيما يتعلق بأداء امتحانات الثانوية لهذا العام بالمنهجية الجديدة التى تعتمد على الفهم والاستيعاب، وبأسلوب وطريقة مختلفة تماما عما كان معتادا عليه سابقا.

وأضاف: راعينا أن نطمئن أولادنا الطلاب إلى أداء الامتحانات بالأسلوب والمنهجية الجديدة، ولذا فقد قررت الحكومة إجراء عدد من الامتحانات التجريبية، والتى بدأت فى شهر إبريل الماضى، وكذلك فى شهر مايو، وسنقوم بإجراء مجموعة أخرى من هذه الامتحانات التجريبية خلال الشهر الحالى قبل بدء الامتحانات الأساسية فى شهر يوليو المقبل.

وأشار إلى أن جميع أجهزة الدولة المعنية تابعت قوة واستقرار وكفاءة البنية الأساسية الرقمية، وما تتضمنه من شبكات وخوادم وغير ذلك من الأمور الفنية، والتى استثمرت الدولة بها مليارات الجنيهات خلال الفترة الماضية، إلى جانب الاطمئنان على ربط وجاهزية جميع المدارس التى سيعقد بها امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيراً كذلك إلى أن جهود الدولة تضمنت توفير أجهزة "التابلت" للطلاب، كما صاحب هذه الجهود العمل على إحداث تطوير نوعى وحقيقى فى طبيعة الامتحانات، وهو ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

كما أكد مدبولى أن الشاغل الأول للحكومة هو استقرار أداء الامتحانات، وأن يتمكن جميع الطلاب من أداء تلك الامتحانات بصورة مستقرة وهادئة، منوهاً إلى أن ما تم من تجارب ومتابعة على مدار الشهرين الماضيين يدعو للاطمئنان على كفاءة الشبكة والبنية الأساسية الرقمية.

كما نوه رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع الذى عقده الرئيس اليوم حرص خلاله على الاطمئنان على أن المنهجية الجديدة فى أداء الامتحانات وطبيعة تلك الامتحانات تضمن عدم حدوث أى عائق لأى طالب خلال أدائه للامتحانات.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأن تكون الامتحانات هذا العام عبارة عن مزيج بين المنظومة الرقمية والورقية، وذلك لتدارك أى مشكلة تقنية فى أداء الامتحانات، وذلك بما يبعث على زيادة الاطمئنان لدى الطلاب.