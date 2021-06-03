وفاة والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - توفيت مساء، اليوم الخميس، والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن تقام مراسم الجنازة غدا الجمعة بمسجد المشير طنطاوى، ليتم الدفن بمقابر الأسرة بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.





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