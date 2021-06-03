أوائل الشهادة الإبتدائية بمنطقة الأقصر الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م

اعتمد فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، صباح اليوم الخميس، أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية بالمنطقة للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م الدور الأول وجاءت قائمة الطلاب الأوائل " مبصر" كالتالي : ١ - مجد الدين مصطفى مهتدي معهد الحرمين الشريفين المركز الأول ٢ - محمد أحمد عبدالحميد معهد الدير المركز الثاني ٣ - حنين سعدى أحمد إبراهيم معهد العديسات قبلي المركز الثالث ٤ - رزان عبدالعاطى هريدى معهد العديسات قبلي المركز الرابع ٥ - سهيلة رجب يوسف معهد العديسات قبلي المركز الخامس ٦ - شيماء محمود عبدالسميع محمد معهد العديسات قبلي المركز السادس ٧ - فاطمة إبراهيم محمد إبراهيم معهد العديسات قبلي المركز السابع ٨ - أروى أحمد نوبي الضوي معهد الدير المركز الثامن ٩ - رضوي أدم محمد محمود معهد الدير المركز التاسع ١٠ - زهراء حسن محمد عبدالدايم معهد الدير المركز العاشر كما جاءت نتيجة الأوائل على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية " كفيف" فكانت كالتالي : ١ - محمد جمال سيد عبدالنعيم معهد محمد الصادق المركز الأول ٢ - بدر ناصر بدر الدين مهلل معهد محمد الصادق المركز الثاني ٣ - مصطفي محمد عبدالفتاح الصغير معهد أصفون " صباحي"المركز الثالث ٤ - أحمد خالد عبدالفضيل السنوسي معهد الزينية بحري المركز الرابع ٥ - محمد حسن عبدالله فخري معهد الزينية بحري المركز الخامس ٦ - يوسف سيد يوسف عبدالله معهد الرياينة " مسائي "

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