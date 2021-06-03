وزير الطيران: 9 مطارات مصرية حصلت على شهادة الاعتماد الصحي 

أكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أن المطارات الجوية تشهد تزايد في استقبال الرحلات الجوية القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي طبقت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بجميع المطارات وشركات الطيران المصرية فضلا عن الاستعانة بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا مما ساعد على حصول ٩ من المطارات المصرية حتى الآن على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من المجلس العالمي للمطارات ACI وأعطى ثقة كبيرة لمصدري السياحة حول العالم في التوجه نحو المقاصد السياحية المصرية وظهر ذلك جليًا في زيادة تدفق حركة الطيران على المطارات السياحية خلال الفترة الأخيرة.

ووجه وزير الطيران الشكر للدكتورة هالة زايد لجهودها المبذولة في توفير لقاح فيروس كورونا للعاملين بقطاع الطيران المدني، كما توجه أيضا بالشكر للفريق الطبي بالحجر الصحي لجهودهم المبذولة في متابعة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على أكمل وجه بجميع المطارات منذ بداية الجائحة، فضلًا عن جهودهم في مناظرة الحالة الصحية لجميع القادمين إلى البلاد.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عقدوا مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، عقب ختام زيارتهم للحجر الصحي ومراكز تلقي لقاح فيروس كورونا للعاملين بالقطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين السياحيين.