وزيرة  الصحة: الرئيس السيسي حريص على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع فئات...

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، عقب ختام زيارتهم للحجر الصحي ومراكز تلقي لقاح فيروس كورونا للعاملين بالقطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين السياحيين.

وقالت وزيرة الصحة والسكان أنه تم إمداد جميع مراكز التطعيمات الدولية بمصر والتي يبلغ عددها 179 مركزًا على مستوى الجمهورية بلقاح فيروس كورونا المستجد للمسافرين خارج مصر، في حال التوافق الدولي على إقرار تلقي لقاح فيروس كورونا كشرط لدخول الدولة.

وأكدت الوزيرة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع فئات المجتمع لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وبما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء يشمل جميع العاملين داخل الفنادق والمنشآت السياحية ومراكز الغوص والقرى السياحية والسفاري وكذلك العاملين بالمحلات والبازارات والمقاهي والمطاعم السياحية، ومكاتب السياحة، فضلاً عن تطعيم العاملين بالمطارات الجوية والموانىء البحرية بالمحافظتين، كما سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظتين بنهاية الشهر الجاري.

وأضافت الوزيرة أنه يتم المراجعة الدورية لكافة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية للمنشآت السياحية وتشمل الإجراءات الخاصة بسلامة الأغذية والسلامة البيئية وسحب عينات دورية من الأغذية ومحطات الصرف الصحي وتحليلها من خلال المعامل التابعة للوزارة لضمان السلامة الصحية لجميع العاملين والوافدين بالمنشآت السياحية.

وأشارت الوزيرة إلى استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر خاصة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، موضحة أن مصر من أقل الدول في معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة بالعديد من دول العالم، مما ساهم في تزايد أعداد السائحين الوافدين إلى مصرخلال الـ 4 أشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن مصر لم تفرض أي قيود أو إجراءات إضافية على السائحين القادمين إلى مصر غير نتيجة الPCR، كما أنه لم يتم وضع اشتراط تلقي اللقاح على السائحين حتى الآن.

كما لفتت إلى توفير مختلف أنواع لقاح فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحجاج المصريين بالتزامن مع إعلان المملكة العربية السعودية عن تنظيم موسم الحج لهذا العام بأعداد محدودة أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.