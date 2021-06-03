العناني: مصر تستقبل نصف مليون سائح شهريًا 

أكد الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، أن محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء أكبر وجهتين سياحيتين في مصر، حيث تستقبلان 65% من السياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدًا المأمونية الصحية للسياحة المصرية، لافتًا إلى أن تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بهاتين المحافظتين خطوة مهمة في انتعاش حركة السياحة، كما أن السياحة الوافدة إلى مصر تشهد تزايدًا كبيرًا بالتزامن مع استئناف حركة السياحة.

وأشار العناني، خلال المؤتمر الصحفي في حضور وزيري الصحة والطيران المدني، بمدينة الغردقة، اليوم الخميس، إلى أن مصر قبل الجائحة كانت تستقبل مليون سائح شهريًا من مختلف دول العالم، وبفضل تطبيق مصر الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا والتزام القطاع الخاص لها، وصل عدد السائحين التي تستقبلهم مصر شهريًا إلى نحو نصف مليون سائح، مما يعكس ثقة السائحين في المقصد السياحي المصري، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارتي الصحة والسكان والطيران المدني وحرصهما على تلبية كافة الاحتياجات اللازمة لانتعاش حركة السياحة.

ووجه وزير السياحة والآثار الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لجهودها المبذولة في توفير وضع العاملين بالقطاع السياحي ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح فيروس كورونا وتوفيرها لهم بجميع المحافظات السياحية والذي يبلغ عددهم نحو مليون عامل، وحرصها على إمداد مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالفرق الطبية والأجهزة المعملية لإجراء تحاليل فيروس كورونا للسائحين العائدين إلى بلادهم والتي حولتها وزارة السياحة والآثار مركزًا لإجراء تحاليل الـ pcr، واختبار التشخيص السريع لفيروس كورونا (Antigen rapid tests) للسائحين.

ولفت وزير السياحة إلى أن العديد من السائحين قاموا بمد فترة إقامتهم في مصر بفضل ما شهدوه التزام تام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بمصر