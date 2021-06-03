طارق شوقي: تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا لمنع العنصر البشري

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن جوهر التطوير بالمنظومة التعليمية هو تغيير طريقة الامتحانات والاسئلة، موضحا أن التصحيح سيكون الكترونى لضمان عدم دخول العنصر البشري فى التصحيح.
وأشار فى مؤتمر صحفى، إنه سيكون هناك مزج بين الحلول الرقمية والورقية للقضاء على المخاوف الناتجة من الشبكات.
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