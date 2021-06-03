/634594/الونش-يتمرد-على-الزمالك-10-مليون-جنيه-في-الموسم-أو-الرحيل

أكد مصدر من نادي الزمالك علي وجود حالة من التوتر في العلاقة بين القلعة البيضاء، ومدافع الفريق محمود حمدي الونش، بسبب تجديد عقد اللاعب مع الفريق.

وطلب اللاعب تجديد عقده مقابل 10 مليون في الموسم، وتمسكت اللجنه الجديده برأسة حسن لبيب علي تجديد عقد الونش مقابل 6 مليون في الموسم.

وتألق الونش في الفترة السابقة مع فريق القلعة البيضاء، في خط الدفاع، وجذب العديد من أنظار مستكشفي الأندية، وخاصة في الدوريات العربيه، وتلقي اللاعب العديد من العروض، بسبب إقتراب نهاية عقده مع الزمالك في نهاية الموسم القادم.

توصلت اللجنه السابقة للنادي القلعة البيضاء برأسة اللواء عماد عبد العزيز، بتمديد عقد الونش في مقابل حصول اللاعب علي 5 مليون في الموسم بدلاً من 3 مليون، ولم يتم ذلك، بسبب رحيل اللجنة وتعيين لجنة جديدة خلال الأيام الماضية برئاسة حسين لبيب.

واختتم المصدر جاء للاعب عرض من الدوري السعودي، وهو ما لم يتحدث عنه الونش في الفترة السابقة، وينتظر رد من لجنة الزمالك بالجواب علي طلبه لتجديد عقده، وفي حالة رفضه سوف يقبل بعرض الدوري السعودي.

موعد مباراة الزمالك وأسوان بالدوري

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم 6/17 الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك مباراته أمام فريق مصر المقاصة يوم 7/2، في تمام الساعة السابع مساءً مع بداية شهر يوليو.

تقام مباراة الفارس الأبيض أمام فريق غزل المحلة يوم 7/5، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

نتيجة مباراة الزمالك والجونة بالدوري

انتهت مباراة الزمالك والجونة، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء جمع الفريقين في الدوري المصري الممتاز، في الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب الجونة.

تشكيل الزمالك أمام الجونة

في حراسة المرمي: محمد عواد.

في خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

في خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.