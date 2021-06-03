/634595/الشوط-الأول-الأهلي-يتقدم-على-مصر-للتأمين-بهدف-الحاوي-فيديو

انتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي علي مصر للتأمين بنتيجة 1/0، احرز الهدف وليد سليمان لاعب الفريق، اللقاء الذي إقيم علي ملعب مختار التتش، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى.

ماذا يفعل «جوميز» مع الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي ؟!

في خط الهجوم: مروان محسن.

ومن الموكد في مباراة اليوم من بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، أن يشارك العديد من لاعبي الفريق الغير منتظمة في تشكيلاته في المباريات السابقة، للفريق في محاولة التعرف أكثر علي لاعبي الفريق، وتقوية الثقة من المدير الفني مع لاعبي الفريق.

موعد سفر الأهلي لتونس

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات سابقة له: ” إنه قد بدأ في الترتيبات الخاصة بالفسر إلي تونس من أجل مباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

وتابع قائلاً عبد الحفيظ: ” أن بعثة الأهلي من المقرر أن تغادر القاهرة إلي تونس الأهلي أحد يومي ١٤ أو ١٥ من شهر يونيو الجاري، وفقاً لما يحدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

استأنف الأهلي تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .