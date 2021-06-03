/634597/وفاة-والدة-المستشار-عبد-الوهاب-عبد-الرازق-ورئيس-النواب-يتقدم-بخالص-العزاء

توفيت مساء اليوم الخميس والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، علي أن تقام مراسم الجنازة غدا الجمعة بمسجد المشير طنطاوي ليتم الدفن بمقابر الأسرة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا. وتقدم المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب بخالص العزاء،و المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ،والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ببرقيات تعزية للسيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها والدة سيادته، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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