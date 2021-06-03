حنفي جبالي ينعى والدة رئيس مجلس الشيوخ

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن.

برقية النعي و قال في برقية النعي: "نتقدم بخالص التعازي وصادق الموساة سائلين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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