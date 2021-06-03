/634599/النحس-مستمر-محمود-متولي-يعود-لمستشفي-الأهلي-في-أول-ظهور-بعد-شفائه-من-الإصابة

غادر محمود متولي لاعب خط الدفاع بالنادي الأهلي صفوف الفريق، في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة المقامة حاليا أمام فريق مصر للتأمين، بسبب الإصابة.

وخرج محمود متولي من المباراة في نهاية الشوط الأولي، بعد معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ليعود مرة أخري وينضم إلي مستشفي الأهلي، بعد غياب طال علي الفريق لمدة عام، بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

اعتمد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق القلعة الحمراء، علي محمود متولي في خط الوسط مع حمدي فتحي، ووليد سليمان، ومحمود كهربا، ووليد مصطفي، في محاولة استعداده لمباريات الفريق المقبلة علي المستوي المحلي والقاري.

نتيجة الشوط الأول من المباراة

انتهت أحداث الشوط الأول بين الفريقين بتقدم النادي الأهلي علي مصر للتأمين بهدف نظيف، سجلة قائد الفريق وليد سليمان، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، في لقاء ودي، يستعد فيه الأهلي لمباراته القادمة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، امام الترجي التونسي.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم في محاولة الإستعداد لمباراة الفريق، أمام الترجي التونسي في مباراة ذهاب دور النصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تنطلق في التاسع عشر من يونيو الجاري، بالعاصمة التونيسية.

تشكيل الأهلي في المباراة:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى.

في خط الهجوم: مروان محسن.

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، أن يشارك العديد من لاعبي الفريق الغير منتظمة في تشكيلاته في المباريات السابقة، للفريق في محاولة التعرف أكثر علي لاعبي الفريق، وتقوية الثقة من المدير الفني مع لاعبي الفريق.