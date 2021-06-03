/634600/المهندس-أشرف-رشاد-ينعي-والدة-رئيس-مجلس-الشيوخ

نعى المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب مستقبل وطن والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن.

برقية النعي وقال برقية النعي:” اتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى معالي المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس الحزب في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته الكريمة”. وتوفيت مساء اليوم الخميس والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، علي أن تقام مراسم الجنازة غدا الجمعة بمسجد المشير طنطاوي ليتم الدفن بمقابر الأسرة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

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