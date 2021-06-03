/634602/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تنعي-والدة-رئيس-مجلس-الشيوخ

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وتوفيت مساء اليوم الخميس والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، علي أن تقام مراسم الجنازة غدا الجمعة بمسجد المشير طنطاوي ليتم الدفن بمقابر الأسرة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

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