وزير الاتصالات: نعد شبكة مستقلة من الألياف الضوئية لربط أكثر من 2500 مدرسة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه عرض على رئيس الجمهورية، اليوم، تفاصيل الشبكة المقامة لربط أكثر من 2500 مدرسة، والتى تعتمد بشكل كامل على كابلات الألياف الضوئية، واصفا إياها بأنها تعد أحدث وسيلة للربط والأكثر أمانًا.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، بمقر مجلس الوزراء؛ لإعلان القرارات الخاصة بأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الوزير أن هذه الشبكة الجديدة، لا تعتمد بأى شكل من الأشكال على شبكة الإنترنت العادية، ومن ثمّ فإن كل الشبكة الرقمية هى شبكة مُغلقة مخصصة لأغراض التعليم بين المدارس ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف الوزير: شرُفت بالعرض على الرئيس، اليوم، ما تم اتخاذه من إجراءات فى هذه الشبكة من قبل وزارتى التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تستهدف تحقيق ازدواج فى عناصر الشبكة المختلفة التى تم تصميمها على نسق يحقق أعلى معايير الاستمرارية والكفاءة والسرعة لهذه الشبكة.

وأوضح وزير الاتصالات - خلال المؤتمر - أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه باستخدام أعلى التقنيات وأحدثها لضمان الاستمرارية والجودة، مشيرا إلى استمرار التعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، حتى يتم تطبيق المنظومة بالكامل بنجاح وتتم الامتحانات على النحو الذى نرجوه جميعا.

وفى ختام المؤتمر، أشار مدبولى إلى أن هذا المؤتمر الصحفى استهدف التأكيد على استقرار العملية التعليمية، وإزالة أى نوع من القلق النفسى لدى الطلاب وأولياء الأمور من وسيلة أداء امتحانات الثانوية العامة، مجددا التأكيد على أن الجوهر الحقيقى الذى نبتغيه هو تطوير المنهجية التى تجرى على أساسها امتحانات الثانوية العامة، لكى يستفيد أولادنا من المنظومة التعليمية، مشيراً كذلك إلى أن وزير التربية والتعليم سيعلن فى الأسبوع المقبل التفاصيل الكاملة للأسلوب الذى سيتم إجراء الامتحانات به، وطريقة التصحيح وسيجيب الوزير عن جميع التساؤلات التى تدور فى أذهان أولياء الأمور بشأن الثانوية العامة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة.

