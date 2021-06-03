عاجل.. بيان مشترك لمصر وفرنسا والأردن حول الوضع الإنسانى فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارات الخارجية المصرية والفرنسية والأردنية اجتماعًا تنسيقيًا عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، فى أعقاب القمة الثلاثية بين مصر وفرنسا والأردن فى 18 مايو، والتزام قادة الدول بتنسيق العمل الإنسانى للدول الثلاث، وفى إطار متابعةً جهود الدول الثلاث خلال الأيام القليلة الماضية من أجل تقييم الاحتياجات وحشد الموارد، فقد ساعد هذا الاجتماع على دفع الجهود المُنسَقة لكل من مصر وفرنسا والأردن بشأن خططها لمعالجة الأزمة الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية، ولا سيما فى قطاع غزة.





وعلاوة على ضرورة وجود استجابة إنسانية فورية، شدّد ممثلو مصر وفرنسا والأردن على أهمية وقف جميع الإجراءات الأحادية التى تقوض حل الدولتين وفرص التوصل للسلام، وكذا ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة. كما أعادوا التأكيد على التزامهم بحل الدولتين، استنادًا إلى القانون الدولى والمحددات المتفق عليها، وهو الحل الوحيد الذى من شأنه تلبية تطلعات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل دائم.

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