الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة  

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غد الجمعة نهارا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

الإسكندرية 26 19

وادى النطرون 30 19

طنطا 31 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 29 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 18

السلوم 25 19

سيوة 30 19

بورسعيد 27 21

دمياط 26 20

الزقازيق 32 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 27 18

رفح 26 18

رأس سدر 33 20

نخل 31 15

نويبع 35 24

طابا 31 18

كاترين 31 15

الطور 35 22

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 25

الفيوم 32 19

بنى سويف 32 20

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 35 23

قنا 36 23

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

ادفو 41 27

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 38 23

شلاتين 40 26

ابو رماد 38 26

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28

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