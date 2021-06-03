تاج الدين: مصر تعاقدت على 20 مليون جرعة من لقاح ”جونسون آند...

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة وبمتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي سعت لتوفير أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا.

وأضاف تاج الدين، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، اليوم الخميس أن مصر تعاقدت بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على 20 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" تأتى تباعا.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوصى بضرورة توفير اللقاح للمواطنين، مشددا على أن رئيس الوزراء أعلن أن 2.5 مليون مواطن تلقوا اللقاح.

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