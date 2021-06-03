وزير التعليم يكشف عن موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا يذاع على القنوات المصرية في تمام الساعة الثانية من عصر يوم السبت 5 يونيو 2021 لإعلان جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبى الثالث، وللرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.



وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قد قال إن جوهر التطوير بالمنظومة التعليمية هو تغيير طريقة الامتحانات والأسئلة، موضحا أن التصحيح سيكون إلكترونى لضمان عدم دخول العنصر البشرى فى التصحيح.

وأشار فى مؤتمر صحفى، إلى أنه سيكون هناك مزج بين الحلول الرقمية والورقية للقضاء على المخاوف الناتجة من الشبكات.