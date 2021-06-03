برشلونة يعلن رسميا استمرار كومان في الموسم المقبل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، استمرار الهولندي رونالد كومان على رأس الإدارة الفنية للفريق الكتالوني، في الموسم المقبل، ليسدل الستار نهائيا على شائعات رحيل المدرب عن البارسا، بعد عام وحيد من عقده في الصيف الحالي.

وأكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، على بقاء كومان حتى نهاية عقده في الصيف المقبل، خلال اجتماع مجلس النادي اليوم، حيث قال :"نريد الإعلان أننا اتفقنا مع كومان على اكمال العقد، بعد فترة من التفكير، وصلنا إلى اتفاق مع كومان لإستمراره كمدرب للفريق".

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن إدارة البارسا ستعلن اليوم، فى اجتماعها استمرار المدرب الهولندي رونالد كومان في تدريب البلوجرانا لنهاية عقده حتي يونيو 2022 علي الأقل.

وأوضحت التقارير أنه من الممكن أن يتم تفعيل خيار تمديد عقد المدرب الهولندي كومان مع برشلونة لمدة موسم، عقب انتهاء الموسم المقبل، لكن بشرط الحصول علي الألقاب.

وأكملت أنه خلال الموسم المتبقي في عقد كومان مع برشلونة، لن يتم المساس براتبه السنوي مع الفريق الكتالوني.

ويرتبط الهولندي رونالد كومان بعقد مع برشلونة يمتد حتي يونيو 2022، وحال فسخ عقده سيحصل علي 13 مليون يورو من جانب إدارة لابورتا، وهو ما لم يتوفر داخل خزينة النادي بسبب الأزمة الإقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وخرج الهولندي رونالد كومان مع برشلونة الموسم المنتهي 2020-2021، بلقب كأس ملك إسبانيا، وخسر لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.