/634604/المستشار-أحمد-مناع-ينعي-والدة-رئيس-مجلس-الشيوخ
نعى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن.
برقية النعي
وقال المستشار احمد مناع في برقية التعزية:" اتقدم بخالص التعازي للسيد المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها والدة سيادته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها جناته وأن يلهم اهلهها وذويهات الصبر والسلوان.
وتوفيت مساء اليوم الخميس والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، علي أن تقام مراسم الجنازة غدا الجمعة بمسجد المشير طنطاوي ليتم الدفن بمقابر الأسرة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.
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