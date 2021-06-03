الأهلي يتعادل مع التأمين وديا بـ«هدفين».. «فيديو»

/634605/الأهلي-يتعادل-مع-التأمين-وديا-بـهدفين-فيديو

انتهت مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين والدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، ودخل كريم نيدفيد بدلا من أحمد نبيل كوكا.

وجاءت تشكيل الأهلي أمام مصر للتأمين كالأتي:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا

في خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى

في خط الهجوم: مروان محسن.

الشوط الأول: الأهلي يتقدم على مصر للتأمين بهدف «الحاوي»..« فيديو»

وقد احرز محمود كهربا هدف في الدقيقة 60 ولكن تم إلغاء بسبب التسلل، وجاء الغيرات خروج وليد سليمان وايمن اشرف، لاعب مصر للتأمين وليد مصطفي. وحصل حسن ضياء لاعب للتأمين ببطاقة صفراء في الدقيقة ال80.

سجل للأهلي وليد سليمان وفهد جمعة

وسجل لمصر للتأمين محمد زكي وعلاء شعبان

فيما شاركة محمود متولي الغائب عن مباريات الأهلي منذ ما يقرب من عام وتحديداً منذ مباراة أسوان في الدوري المحلي خلال أغسطس الماضي، وخرج محمود متولي من المباراة في نهاية الشوط الأولي، بعد معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ليعود مرة أخري وينضم إلي مستشفي الأهلي، بعد غياب طال علي الفريق لمدة عام، بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها يوم 19 الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً.

واستقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على إستبدال الحكم رضوان جيد ، والذي كان من المقرر أن يقود مواجهة العودة بين الأهلي والترجي في القاهرة ، على أن يقود الحكم الكاميروني أليوم نيانت المنافسة بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي بالإضافة لرضوان جيد حكما لتقينة الفار.