دوت الخليج ينشر تفاصيل مؤتمر الثانوية العامة السبت القادم

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تعلن الوزارة التربية والتعليم، الشكل النهائي لجداول امتحانات الثانوية العامة و وموعد الامتحان التجريبى " البروفة" الثالث، خلال مؤتمر صحفي ظهر يوم السبت القادم.

امتحانات الثانوية العامة

يوم وزير التربية والتعليم و التعليم الفني الدكتور طارق شوقي، خلال المؤتمر الصحفي الي سيذاع علي القنوات المصرية بالرد علي كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قد قال إن جوهر التطوير بالمنظومة التعليمية هو تغيير طريقة الامتحانات والأسئلة، موضحا أن التصحيح سيكون إلكترونى لضمان عدم دخول العنصر البشرى فى التصحيح ، أن الامتحان سيكون هناك مزج بين الحلول الرقمية والورقية للقضاء على المخاوف الناتجة من الشبكات.

الامتحانات الإلكترونية والورقية

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020/2021 يخوضها 675 ألف طالب وطالبة، يؤدي 574 طالب الامتحانات إكترونيا بواسطة أجهزة التابلت، و100 ألف طالب من طلاب المنازل ورقيا علي أن يتم تصحيح كل الاسئلة إلكترونيا بدون تدخل بشري، حيث تجري الاختبارات وسط جراءات أحترازية مشددة لوقاية الطلاب والمراقبين والمشاركين في أعمال الكنترولات من مخاطر الإصابة بتداعيات جائحة فيروس كورونا المعروف باسم" كوفيد-19".

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة يشارك بها في العادة ما يصل إلي 83 ألف مراقب وملاحظ ورئيس لجنة ، بالاضافة للعاملين في كنترولات التعليم الرئيسية بالقاهرة والاسكندرية وأسيوط و المنصورة ولجان النظام و المراقبة التابعة لها.