«دروجبا» يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة العلوم «صور»

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حصل الكتوفواري ديده دروجبا أسطورة الفريق الإنجليزي تشلسي ومنتخب بلاده، علي دكتواره فخرية من جامعة العلوم وشبكة “RUSTA”، في بلده أبيدجان، بعد مسيرته في الجامعة في تعليم المفتوح، بعد إنهاء مسيرتة الطويلة في عالم الساحرة المستديرة.

قدم الكتوفواري ديده دروجبا العديد من المتعة لعشاق السساحرة المستديرة، والألقاب لمنتخب وطنه، وانديته التي إرتدي قميصه، حقق دروجبا مع منتخب بلاده لقب الهداف التاريخي لبلده، ورابع هدافي فريق تشلسي في تاريخ النادي.

ساهم الكتيفواري ديده دروجبا في قيادة فريقة السابق في الدوري الإنجليزي تشلسي، في تتويج فريقة ببطولة دوري أبطال أوروبا، في عام 2012، علي حساب بايرن ميونخ بملعب أليانز أرينا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، لتتجه المباراة للوقت الإضافي، وتنتهي بركلات الترجيح وتشلسي يتوج بالبطولة.

تشلسي يتوج بدوري الأبطال علي حساب السيتي

حقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشيستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الدراجاو بالعاصمة البرتغالية ، واتنتهت المواجهة بفوز البلوز بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق في أحد الشوط الأول.

سجل هافرتس هدف اللقاء الوحيد لصالح البلوز بعد تمريرة أمامية من ماسون ماونت خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي وصلت لمهاجم تشيلسي والذي راوغ حارس المرمى بشكل رائع وأسكن الكرة الشباك الخالية من حارسها.

تشكيل مانشيستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: إيدرسون

في خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، زينشينكو

في خط الوسط: جوندوجان، دي بروين، برناردو سيلفا

في خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم سترلينج

تشكيل تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: تياجو سيلفا، روديجير، أزبيلكويتا، جيمس ريس

في خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، بن تشيلويل

في خط الهجوم: كاى هافيرتز، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.