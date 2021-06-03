634612 /634612/الأمانة-العامة-للشيوخ-تنعي-والدة-المستشار-عبد-الوهاب-عبد-الرازق 07:33 م - الخميس 3 يونيو 2021 بعث المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ برقية عزاء بإسمه وأسم أعضاء الامانة العامة للمجلس، للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق يشاطره فيها الأحزان لوفاة السيدة الفاضلة والدته، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وان يدخلها فسيح جناته. وتوفيت مساء اليوم الخميس والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، علي أن تقام مراسم الجنازة غدا الجمعة بمسجد المشير طنطاوي ليتم الدفن بمقابر الأسرة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا. تابع موقع دوت الخليج علي

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