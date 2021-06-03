/634613/شكاوى-النواب-تناقش-مقترح-محمود-بدر-بخصوص-إنشاء-كلية-للبنات-ومستشفي-مركزي-بشبين-القناطر

تناقش لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، الأسبوع القادم، نص المقترح الذي تقدم به النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ شهر مارس الماضي.

إنشاء مستشفى مركزي

وينص المقترح علي أن يتم إنشاء مستشفى مركزي مكان مستشفى الحميات والتي تم إغلاقها منذ عدة أعوام وتتعدي مساحتها 5 أفدنة، وأن يتم إنشاء كلية للبنات تابعة لجامعة بنها علي المكان المقترح لها بجوار موقف بنها، وفي حالة التعذر وضرورة إقامة المستشفى بجوار موقف بنها، فإننا نرجو من وزيرة الصحة استبدال أرض المستشفى القديمة بالأرض الجديدة حتي يتسني لنا إقامة مشروع الجامعة إلي جانب المستشفى المركزي.

وكان قد صدر قرارًا بتحويل أرض الموقف من الإرشاد الزراعي إلي أملاك الدولة بناءً علي الطلب المقدم من النائب محمود بدر لوزير الزراعة، كما تم التواصل بين النائب محمود بدر ومحافظ القليوبية ووزيرة الصحة، والاتفاق علي عمل مستشفى مركزي داخل مركز ومدينة شبين القناطر علي هذه الأرض المخصصة.