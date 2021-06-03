فيديو- وزير الأوقاف: تتبع العورات واختلاس التسجيلات خارج القانون خسة ودناءة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تتبع عورات الناس، واختلاس التسجيلات لهم خارج إطار القانون، هو خسة ودناءة وضرب من النفاق لا يمكن أن يلجأ إليه أبدا إنسان شريف.





وفى فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب، أوضح وزير الأوقاف: "ديننا لا قبح فيه ولا تشوه فيه، وليس من الدين ولا من الشرف أن تتبع سقطات الناس، وأن تتبع عورات الناس وأن تبحث عن عيوب الناس، ورب العزة يقول (وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ)، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم (لا تتبعوا عورات الناس، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو على رؤوس الأشهاد)". وأضاف: "تتبع العورات والبحث عن السقطات والسعى خلف عيوب الناس، واختلاس التسجيلات للناس خارج إطار القانون، فضلا عن كونه جريمة قانونية، هو خسة ودناءة وضرب من النفاق لا يمكن أن يلجأ إليه أبدا إنسان شريف".

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